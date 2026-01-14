Una statua in piazza del Popolo ha subito danni a causa delle scosse di terremoto di ieri mattina, intorno alle 9. La statua di Sant’Apollinare ha perso alcune dita e frammenti, ma fortunatamente non ci sono stati danni significativi o feriti. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, ma le autorità rassicurano sulla stabilità della zona e sulla rapidità di intervento per le verifiche.

Tanta paura, ma pochi danni, per fortuna, quelli causati dalle due scosse di terremoto che ieri mattina attorno alle 9.30, a poca distanza l’una dall’altra, hanno fatto tremare anche i monumenti e i siti d’arte della città. In piazza del Popolo le due statue in cima alle alte colonne davanti al palazzo comunale, una raffigurante Sant’Apollinare, l’altra San Vitale, hanno perso piccoli frammenti che sono precipitati a terra, senza fortunatamente colpire nessuno. In particolare la statua di Sant’Apollinare ha riportato alcuni danni sul basamento in alto, visibili anche a occhio nudo, e alle dita di una mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Statua danneggiata. In piazza del Popolo. Sant’Apollinare perde dita e frammenti

Leggi anche: "Dedichiamo una statua al terrazzano in piazza Sant'Eligio"

Leggi anche: "Dedichiamo una statua al terrazzano in piazza Sant'Eligio"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Statua danneggiata. In piazza del Popolo. Sant’Apollinare perde dita e frammenti; Terremoto a Ravenna, danneggiata la statua di Sant’Apollinare VIDEOGALLERY; Terremoto in Romagna, effettuate verifiche anche alle 2 statue in piazza del Popolo a Ravenna; Cronaca. Ravenna, il sisma lascia il segno in Piazza del Popolo: danneggiata la statua di Sant’Apollinare.

Statua danneggiata. In piazza del Popolo. Sant’Apollinare perde dita e frammenti - Siti d’arte ai raggi X: non sono state rilevate criticità. msn.com