Controlli a tappeto della polizia locale | scattano arresti denunce e maxi sanzioni

La polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative. Durante le operazioni sono state denunciate 12 persone, arrestate 2, e sono state applicate sanzioni per circa 30.000 euro. Sono stati inoltre sequestrati prodotti alimentari e ortaggi, nell’ambito di un’attività di controllo capillare sul territorio.

12 persone denunciate, 2 arrestate, sanzioni per circa 30.000 euro e sequestri di prodotti alimentari e ortaggi: è il bilancio dei controlli della polizia locale di Reggio Calabria, che si sono intensificati negli ultimi tre giorni sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica e all'igiene alimentare. Sei persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica e acqua, di cui due tratte in arresto; cinque sono state deferite per occupazione abusiva di immobili pubblici; una per appropriazione indebita e una per frode in commercio. Tre venditori ambulanti sono stati sanzionati per gravi carenze igienico-sanitarie, con multe complessive pari a circa 30.

