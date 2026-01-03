Roma | bilancio annuale polizia locale 10 mila denunce e arresti 270 mila controlli

Nel 2025, la polizia locale di Roma ha svolto oltre 270.000 controlli e registrato circa 10.000 denunce e arresti. Durante l’anno sono state condotte più di 18.000 indagini nell’ambito della polizia giudiziaria, riflettendo l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella città. Un bilancio che evidenzia l’intenso lavoro quotidiano volto alla tutela dei cittadini e alla tutela dell’ordine pubblico.

Nel corso del 2025, la polizia locale di Roma ha condotto un numero significativo di oltre 18.000 indagini e attività correlate all’ambito della polizia giudiziaria. Di queste, si registrano quasi 10.000 denunce e arresti effettuati in relazione a vari reati, mentre sono stati eseguiti più di 270.000 controlli mirati per combattere fenomeni di abusivismo e comportamenti illeciti che si manifestano nelle aree pubbliche. Questo rappresenta un resoconto dettagliato fornito dal comando centrale in merito all’anno appena trascorso. Negli ultimi giorni, durante il periodo delle festività natalizie, sono state oltre 20 le denunce emesse nei confronti degli individui coinvolti nel noto gioco delle tre campanelle, attuato nelle zone del centro storico della capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: bilancio annuale polizia locale, 10 mila denunce e arresti, 270 mila controlli Leggi anche: Roma: controlli polizia locale, 230 denunce nel 2025 per gioco campanelle e altri illeciti Leggi anche: Arresti, denunce, sequestri di droga, di armi e di denaro: il bilancio di due mesi di controlli della polizia a Rancitelli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma, incidenti stradali in aumento nel 2025: 33mila scontri, 124 vittime - Come ogni anno, i vigili anche per questo 2025 tirano le somme degli interventi e gli ultimi dati raccontano un trend negativo, almeno ... msn.com

Vertice delle polizie a Roma, ritrovate in Italia oltre 1.500 persone scomparse nel mondo. E più di 700 italiani all'estero - «L’Italia si conferma un attore credibile e coeso nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale: lo evidenziano i dati operativi del Servizio per la Cooperazione ... roma.corriere.it

Via libera dalla giunta alla variazione di bilancio: assunzioni, verde e sicurezza. Tutti gli interventi - Via libera dalla Giunta capitolina alla delibera sulla variazione e l’assestamento di bilancio: in campo risorse per interventi strategici in tutta la città, dalla sicurezza stradale alle nuove ... romatoday.it

#Roma, Giacomo #Raspadori a un passo: ecco l'impatto sul bilancio giallorosso dell'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto x.com

Un morto a Roma e decine di feriti in tutta Italia. È il bilancio dei botti di Capodanno. A Torino attimi di tensione durante il corteo di Askatasuna. #tg3 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.