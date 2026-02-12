Regione ecco 17 milioni per le persone con disabilità gravissima | assicurati pagamenti di gennaio e arretrati

La Regione ha messo a disposizione oltre 17 milioni di euro per le persone con disabilità gravissima. I fondi servono a coprire il beneficio economico di gennaio 2026 e anche gli arretrati, in modo che i pagamenti siano garantiti senza ritardi. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha già avviato le procedure per assicurare che tutti ricevano quanto spetta.

La somma è stata stanziata dall'assessorato della Famiglia. Schifani: "Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro" "Garantire continuità nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari - dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani - significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilità. Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro e le risorse destinate alla non autosufficienza siano sempre più adeguate ai bisogni del territorio". L'assessorato ha impegnato le risorse euro a valere sul "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza".

