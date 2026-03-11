Politica monetaria contro politica fiscale | il segreto è trovare un punto di equilibrio

La discussione tra politica monetaria e politica fiscale si concentra sulla ricerca di un equilibrio efficace. La politica monetaria, spesso caratterizzata da interventi espansivi, può portare a rischi di iperinflazione se non bilanciata adeguatamente. Un esperto sottolinea che la moneta non deve essere trattata come un gioco, evidenziando la necessità di gestire con attenzione gli strumenti economici disponibili.

«La moneta non è un gioco, né uno scherzo: il prezzo da pagare di fronte a una politica monetaria troppo espansiva è il rischio di iperinflazione». Questa la riflessione finale di Gabriele Pinosa, presidente di Go-Spa Consulting, protagonista al PalabancaEventi (Sala Corrado Sforza Fogliani) di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Fed non taglia i tassi, Powell: economia in salute, politica monetaria stabileLa Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso sui prestiti overnight nel range 3,5%–3,75%, confermando un orientamento di politica...

Leggi anche: Bce, ecco le nuove linee guida per l’attuazione della politica monetaria

Warning: The Market Crash of 2026 - Do THIS Now!

Contenuti utili per approfondire Politica monetaria

Temi più discussi: L' intelligenza artificiale farà scendere i tassi di interesse? | L. Melosi e A. Papini; Banche centrali nel caos: la guerra con l’Iran riscrive il manuale della politica monetaria; Giorgetti teme le mosse della Bce: Aumentare i tassi non serve contro il caro-energia. E ricorda la lezione della guerra in Ucraina; Bce, il monito di Schnabel: Non sacrificheremo la stabilità per la crescita.

Politica monetaria BNS pronta a intervenire contro l'apprezzamento del francoLa Banca nazionale svizzera (BNS) è pronta a intervenire per contrastare la forza del franco, considerato un bene rifugio, in un contesto geopolitico esplosivo. bluewin.ch

BCE, Massimo Rostagno (direttore della Politica Monetaria) lascia in anticipo(Teleborsa) - Massimo Rostagno lascerà l'incarico di Direttore Generale per la Politica Monetaria della Banca centrale europea (BCE) alla fine della settimana. Lo scrive Bloomberg, citando anche la co ... finanza.repubblica.it

#10marzo #Bankitalia pubblica #BancheMoneta: serie nazionali, con le #statistiche sui bilanci delle banche, sui tassi di interesse bancari e sulla politica monetaria aggiornati a gennaio 2026 #leggiqui bancaditalia.it/pubblicazioni/… x.com

C’è il rischio contrazione dei depositi bancari e di stretta al credito. Potrebbero anche indebolire la trasmissione della politica monetaria - facebook.com facebook