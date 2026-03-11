Fiaccolata per la sanità pubblica Conia | Una risposta civile e necessaria

Sabato a Polistena si terrà una fiaccolata organizzata da cittadini, operatori sanitari e amministratori locali per chiedere interventi sulla sanità pubblica. La manifestazione mira a evidenziare le criticità presenti nella gestione sanitaria della Piana di Gioia Tauro e si svolgerà con una risposta civile e necessaria. L’evento coinvolge diverse categorie di persone che intendono mostrare il loro supporto alla tutela della salute pubblica.

Polistena, Michele Conia aderisce alla Fiaccolata in difesa della salute pubblica: chi governa la Sanità in Calabria riconosca il proprio fallimentoLa situazione della sanità in Calabria e, soprattutto, nella Piana di Gioia Tauro è ormai oltre ogni limite di sopportazione. Per questo sarò in piazza, sabato prossimo a Polistena, al fianco dei cit ... strettoweb.com Sanità, a Polistena una marcia silenziosa per difendere l'ospedaleREGGIO CALABRIA La battaglia per la sanità pubblica nella Piana di Gioia Tauro non si ferma. Dopo l'apertura della nuova sede nel cuore della città, il Comitato spontaneo a tutela della salute di Poli ... corrieredellacalabria.it