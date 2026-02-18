Sanità Conia contro l’accordo Calabria-Emilia Romagna | Intesa anti-costituzionale

Il deputato Conia critica duramente l’accordo tra Calabria e Emilia Romagna sulla mobilità sanitaria, affermando che si tratta di un’intesa anti-costituzionale. Conia sostiene che l’accordo permetterebbe ai pazienti di spostarsi tra le due regioni in modo troppo semplice, rischiando di mettere sotto pressione i servizi di altre aree. Il politico evidenzia come questa decisione possa creare disparità e ingiustizie nella distribuzione delle risorse sanitarie. Nel suo intervento, Conia ha anche sottolineato che l’intesa potrebbe minacciare l’equilibrio del sistema sanitario nazionale.

Il consigliere metropolitano delegato alla sanità critica la Regione: "La strada non è chiudere le porte ai pazienti, ma rendere il nostro sistema attrattivo, efficiente e credibile" “In merito all’accordo siglato tra le Regioni Calabria ed Emilia-Romagna sulla mobilità sanitaria, esprimo la mia più netta e indignata contrarietà. Siamo di fronte a quella che, senza mezzi termini, può essere definita una vera e propria dogana sanitaria”. Secondo il consigliere metropolitano si tratta di “una decisione politicamente miope, moralmente inaccettabile e giuridicamente sospetta. La Costituzione - sottolinea - tutela la salute come diritto fondamentale e sancisce l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione territoriale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Controversa intesa sanitaria tra Calabria e Emilia Romagna solleva interrogativi costituzionaliLa Regione Calabria ha firmato un accordo con l’Emilia Romagna.

Sanità, Emilia-Romagna in crisiLa sanità in Emilia-Romagna attraversa un momento di difficoltà, con l’aumento dei costi e dei ticket che colpiscono cittadini e servizi.

