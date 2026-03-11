Policlinico Giaccone | 18 percorsi per cure sicure

Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha implementato 18 percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, con l’obiettivo di offrire cure più sicure e basate su evidenze scientifiche. Questi modelli operativi sono stati attivati per migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie fornite ai pazienti. L’ospedale sta lavorando per rafforzare l’organizzazione dei servizi e ottimizzare le procedure cliniche.

Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo sta potenziando i suoi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, arrivando a 18 modelli operativi attivi per garantire cure basate su evidenze scientifiche. Questa iniziativa, guidata dalla direttrice generale Maria Grazia Furnari e dal gruppo di Risk Management, mira a integrare la scienza medica con l’assistenza pratica fin dalla prima presa in carico del paziente. La scelta strategica dell’ospedale universitario non è un semplice aggiornamento burocratico, ma una risposta concreta alle esigenze di un sistema sanitario che deve bilanciare risorse limitate con la necessità di eccellenza clinica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

