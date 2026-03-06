Botta e risposta sulle condizioni del Day Hospital oncologico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, tra accuse di degrado e smentite. Stamane per replicare interviene alle 10, nei locali della direzione generale, la Dg Maria Grazia Furnari sulla situazione dell’unità operativa di Oncologia. Era stato il leader di Iv, Davide Faraone, a dare fuoco alle polveri: «Le immagini che arrivano dal Day Hospital oncologico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo mostrano pazienti ammassati in prefabbricati, sale di attesa sovraffollate, corridoi trasformati in luoghi di permanenza. E’ la fotografia di un sistema che fatica a garantire perfino le condizioni minime di dignità a chi sta affrontando una delle prove più dure della vita». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Pazienti ammassati" al Policlinico "Giaccone": accuse e smentite sull'Oncologia Palermo

“Pazienti oncologici ammassati al Policlinico di Palermo”: la denuncia di Davide Faraone, vicepresidente di Italia VivaSecondo Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, questa situazione rappresenta “la fotografia di un sistema che fatica a garantire perfino le...

Oncologia, Spadoni (Lega): "Pazienti ammassati in corridoio per i prelievi. Non è dignitoso"Sono in corso da alcuni mesi lavori di miglioramento strutturale nel reparto di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oncologia Palermo.

Temi più discussi: La denucia di Faraone: Al Policlinico pazienti oncologici ammassati nei prefabbricati; Pazienti oncologici ammassati in prefabbricati, la denuncia di Faraone al Policlinico; Policlinico, polemica sul Day hospital oncologico; Pazienti ammassati al Policlinico Giaccone: accuse e smentite sull'Oncologia Palermo.

Policlinico di Palermo, Davide Faraone: Pazienti oncologici ammassati. Manca l’organizzazioneDavide Faraone, presidente di Italia Viva si esprime in merito alla situazione dei pazienti oncologici al Policlinico di Palermo ... newsicilia.it

Palermo, Faraone denuncia: pazienti oncologici ammassati nei prefabbricati del PoliclinicoCi sono immagini che raccontano più di molte parole. Quelle che arrivano dal Day Hospital oncologico del Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo mostrano pazienti ammassati in prefabbrica ... strettoweb.com

Due donazioni a sostegno dell’Oncologia Medica dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo per l’istituzione dei premi dedicati alla memoria di Salvatore Cassarà e Giusi Scalici L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” ha ricevuto due si - facebook.com facebook