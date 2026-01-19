Premio Ambasciata del Sorriso 2026 al via la 13esima edizione

È aperta la tredicesima edizione del Premio Ambasciata del Sorriso 2026, un riconoscimento internazionale che celebra l’impegno nel diffondere gentilezza e positività. Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno l’evento si svolgerà con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le iniziative che promuovono il sorriso e il buon cuore a livello globale. La segreteria organizzativa è già al lavoro per allestire questa nuova edizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo lo strepitoso successo delle edizioni precedenti del prestigioso premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, svoltosi al Maschio Angioino di Napoli, la segreteria organizzativa è già a lavoro per la tredicesima edizione, per vivere nuove emozioni. Un concorso che mobilita artisti italiani anche dall’estero per la partecipazione a varie categorie: Poesia, Fotografia, Scultura e Pittura.  Il progetto nato dall’idea  dell’attore e scrittore Angelo Iannelli, noto come l’ambasciatore del sorriso con la grande organizzazione dell’Associazione Vesuvius A.P.S i n collaborazione con il Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

