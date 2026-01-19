Premio Ambasciata del Sorriso 2026 al via la 13esima edizione

È aperta la tredicesima edizione del Premio Ambasciata del Sorriso 2026, un riconoscimento internazionale che celebra l’impegno nel diffondere gentilezza e positività. Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno l’evento si svolgerà con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le iniziative che promuovono il sorriso e il buon cuore a livello globale. La segreteria organizzativa è già al lavoro per allestire questa nuova edizione.

Dopo lo strepitoso successo delle edizioni precedenti del prestigioso premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, svoltosi al Maschio Angioino di Napoli, la segreteria organizzativa è già a lavoro per la tredicesima edizione, per vivere nuove emozioni. Un concorso che mobilita artisti italiani anche dall'estero per la partecipazione a varie categorie: Poesia, Fotografia, Scultura e Pittura. Il progetto nato dall'idea dell'attore e scrittore Angelo Iannelli, noto come l'ambasciatore del sorriso con la grande organizzazione dell'Associazione Vesuvius A.P.S i n collaborazione con il Comune di Napoli.

A Montesilvano si prepara a ospitare la 13ª edizione del Premio editoria abruzzese, un evento prestigioso che celebra l'eccellenza nel settore editoriale della regione. La cerimonia si terrà domenica 14 dicembre nella sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni, coinvolgendo autori, editori e protagonisti del mondo culturale abruzzese. Napoli, al via la XIII edizione del Premio Internazionale "Ambasciatore del Sorriso" 2026 - NAPOLI – Si apre ufficialmente la tredicesima edizione del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, uno degli appuntamenti socio-

