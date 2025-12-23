Aereo scomparso dai radar allarme nazionale Il tragico ritrovamento | chi c’era a bordo
Un jet privato con una delegazione libica, tra cui il capo di stato maggiore Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, è scomparso dai radar poco dopo il decollo da Ankara. L’incidente ha scatenato un allarme nazionale, con il velivolo che ha lasciato un breve lampo nel cielo prima di perdere completamente il contatto radio. La scoperta del ritrovamento e le identità a bordo sono ora al centro delle indagini ufficiali.
Prima un lampo nel cielo, poi il silenzio radio. Un jet privato con una delegazione della Libia, tra cui il capo di stato maggiore Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, ha perso i contatti poco dopo il decollo da Ankara. Il Falcon 50, partito dall’aeroporto di Esenbo?a e diretto a Tripoli, aveva inviato una richiesta di atterraggio di emergenza mentre sorvolava Haymana. A bordo cinque persone: la rotta si è interrotta 40-42 minuti dopo il decollo. Le ricerche sono scattate tra Gendarmeria, forze armate e squadre di soccorso. Poi l’annuncio ufficiale: “I resti dell’aereo decollato dall’aeroporto di Ankara Esenboga sono stati rinvenuti dalla nostra Gendarmeria due chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
#Trapani: si è svolta questa mattina al 37° Stormo la commemorazione del Magg. Fabio Antonio Altruda, pilota del #37Stormo tragicamente scomparso in un incidente aereo il 13 dicembre 2022. #INostriCaduti #AeronauticaMilitare
Sabato mattina 1.500 bulbi sono stati piantati dove nel 1944 fu abbattuto un aereo americano: la storia raccontata dal giornalista scomparso nel 2022
