Aereo scomparso dai radar allarme nazionale Il tragico ritrovamento | chi c’era a bordo

Un jet privato con una delegazione libica, tra cui il capo di stato maggiore Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, è scomparso dai radar poco dopo il decollo da Ankara. L’incidente ha scatenato un allarme nazionale, con il velivolo che ha lasciato un breve lampo nel cielo prima di perdere completamente il contatto radio. La scoperta del ritrovamento e le identità a bordo sono ora al centro delle indagini ufficiali.

