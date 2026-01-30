Si sono concluse con una tragica scoperta le ricerche di Sabine Rockel, la turista tedesca di 64 anni scomparsa da giorni tra Selva di Val Gardena e Santa Cristina. Dopo lunghe ore di speranze e ricerche, i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita. La notizia ha sconvolto familiari, amici e la comunità locale, che da giorni seguivano con apprensione ogni aggiornamento.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Sabine Rockel, turista tedesca di 64 anni, scomparsa nella zona compresa tra Selva di Val Gardena e Santa Cristina, in Alto Adige. La donna è stata ritrovata senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto nel territorio comunale di Santa Cristina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Dopo il ritrovamento sono arrivati anche i carabinieri, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare i primi accertamenti di rito per chiarire le circostanze della morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’abbiamo trovata così”. Scomparsa da giorni, è arrivato il tragico annuncio

