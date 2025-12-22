È lui Corpo trovato carbonizzato in auto la terribile scoperta | chi è la vittima
È stato identificato il corpo trovato carbonizzato in un’auto nella notte del 14 settembre in un parcheggio di Sermoneta Scalo, in provincia di Latina. L’identificazione è avvenuta dopo un lungo lavoro di analisi del Dna durato oltre tre mesi. La salma è stata attribuita a un giovane di 26 anni, che si era allontanato da casa nel pomeriggio dello stesso giorno. Domenica 21 dicembre i familiari hanno potuto celebrare i funerali e dare l’ultimo saluto al ragazzo. Sulle cause della morte restano ancora diversi interrogativi. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella del suicidio, anche se al momento non ci sarebbero certezze definitive sulla dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Identificato grazie al Dna il giovane di 25 anni trovato carbonizzato nell'auto a Sermoneta Scalo.
