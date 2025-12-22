È stato identificato il corpo trovato carbonizzato in un’auto nella notte del 14 settembre in un parcheggio di Sermoneta Scalo, in provincia di Latina. L’identificazione è avvenuta dopo un lungo lavoro di analisi del Dna durato oltre tre mesi. La salma è stata attribuita a un giovane di 26 anni, che si era allontanato da casa nel pomeriggio dello stesso giorno. Domenica 21 dicembre i familiari hanno potuto celebrare i funerali e dare l’ultimo saluto al ragazzo. Sulle cause della morte restano ancora diversi interrogativi. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella del suicidio, anche se al momento non ci sarebbero certezze definitive sulla dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lui”. Corpo trovato carbonizzato in auto, la terribile scoperta: chi è la vittima

Leggi anche: “Trovato morto, chi è la vittima”. Tragedia in acqua, riemerge il cadavere poi la terribile scoperta

Leggi anche: Tragica scoperta, trovato cadavere carbonizzato in un'auto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Identificato grazie al Dna il giovane di 25 anni trovato carbonizzato nell'auto a Sermoneta Scalo.

Corpo carbonizzato nell’auto andata a fuoco, dopo tre mesi identificato 26enne - Identificato dopo tre mesi il 26enne trovato carbonizzato in un’auto a Sermoneta Scalo. fanpage.it