Chieri | trovato il corpo di Bellini dopo 8 mesi

Nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, un agricoltore ha trovato il corpo decomposto di Eric Bellini in un fosso a Chieri. La scoperta è avvenuta circa otto mesi dopo la scomparsa dell'uomo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La zona è stata messa sotto sequestro per ulteriori analisi.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, un agricoltore ha scoperto il corpo decomposto di Eric Bellini in un fosso a Chieri. Il quarantasettenne di Moriondo Torinese era scomparso otto mesi fa e la presenza della sua moto nera e arancione vicino al luogo del ritrovamento suggerisce un incidente stradale come causa probabile della morte. L'evento si è verificato a bordo di via Buttigliera, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica dell'Enel. I carabinieri della compagnia cittadina hanno immediatamente bloccato il traffico sulla strada per procedere ai rilievi tecnici, mentre il magistrato di turno ha preso in mano l'inchiesta preliminare.