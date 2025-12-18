Puzze fra Saronno e Caronno | Nessuna violazione delle norme ambientali

Da anni, i cattivi odori tra Saronno e Caronno Pertusella riaccendono tensioni e preoccupazioni tra i residenti. Recentemente, le autorità hanno confermato che non ci sono violazioni delle norme ambientali, ma le proteste e i malumori persistono, alimentando un dibattito acceso sulla qualità dell’aria e sulla gestione delle emissioni nella zona.

Tornano a farsi sentire con forza i cattivi odori che da anni tormentano Saronno e Caronno Pertusella, sul confine, riaccendendo polemiche e malumori. "Ultimamente mi stanno giungendo sempre più segnalazioni – riferisce il sindaco Marco Giudici di Caronno, la cui zona nord è tormentata dal problema – Per informarli dello stato dei fatti, abbiamo trasmesso

