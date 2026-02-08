Livorno auto abbandonata in campagna | 1600 euro di multa per degrado e violazione delle norme ambientali

Un uomo di 51 anni di Livorno si trova a dover pagare 1.600 euro di multa. La sua auto è stata trovata abbandonata in un campo di Collesalvetti. Le autorità hanno deciso di sanzionarlo per degrado e per aver violato le norme ambientali. La vicenda si aggiunge ai casi di abbandono di veicoli nelle campagne toscane.

Un uomo di 51 anni, residente a Livorno, si è visto recapitare una sanzione di 1.600 euro per aver abbandonato la propria auto in un campo, a Collesalvetti. La scoperta, avvenuta durante un controllo di perlustrazione dei carabinieri forestali nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, ha portato alla luce una situazione di degrado e abbandono che ha spinto le forze dell’ordine ad intervenire. La vettura, in evidente stato di non essere in condizioni di circolazione, era stata lasciata in un’area rurale, contribuendo a un potenziale problema di inquinamento e deturpamento del paesaggio. L’intervento dei carabinieri forestali sottolinea l’importanza di un controllo costante del territorio e la necessità di sanzionare comportamenti irresponsabili che possono avere ripercussioni sull’ambiente e sulla pubblica incolumità.🔗 Leggi su Ameve.eu

