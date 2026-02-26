Il dramma di Nicla colpita da aneurisma a 36 anni Raccolta fondi degli amici | Ha 2 bimbi piccoli aiutiamola

Una giovane donna si trova ad affrontare una difficile sfida dopo aver subito un aneurisma cerebrale all’età di 36 anni, lasciando la sua vita quotidiana in sospeso. La sua famiglia, composta dal compagno e da due bambini molto piccoli, si trova a fronteggiare le conseguenze di questo imprevisto, mentre amici e conoscenti si mobilitano per sostenere le esigenze di cure e assistenza.