Il dramma di Nicla colpita da aneurisma a 36 anni Raccolta fondi degli amici | Ha 2 bimbi piccoli aiutiamola
Una giovane donna si trova ad affrontare una difficile sfida dopo aver subito un aneurisma cerebrale all’età di 36 anni, lasciando la sua vita quotidiana in sospeso. La sua famiglia, composta dal compagno e da due bambini molto piccoli, si trova a fronteggiare le conseguenze di questo imprevisto, mentre amici e conoscenti si mobilitano per sostenere le esigenze di cure e assistenza.
Una vita normale, come tante, che all'improvviso diventa in salita. Ripidissima. Sia per lei, Nicla, 36enne tecnica radiologa aretina, che dopo un aneurisma cerebrale e il coma necessita di cure costanti, che per la sua famiglia - il compagno e due figli piccoli, uno di pochi mesi e uno di tre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
