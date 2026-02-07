Il teatro non ha età, e anche a 60 anni si può salire sul palco. È questa la promessa di

di Claudio Roselli Fare teatro anche a 60 anni e dopo? A si può, grazie all’associazione culturale CapoTraveKilowatt, che offre una opportunità a chi magari aveva questa passione da giovanissimo, ma che per un motivo o per l’altro non ha potuto coltivarla. La città pierfrancescana è attiva da tempo in questo versante e lo ribadisce ora con questa iniziativa, ovvero il nuovo corso per adulti della scuola comunale di teatro negli spazi del Teatro alla Misericordia, ex Spedali Riuniti. Ed è già un successo: sono una decina, infatti, le persone che hanno deciso di iscriversi. Per giovedì 12 febbraio, dalle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il teatro che non ha età: "Argento vivo", un corso per attori da oltre 60 anni

Approfondimenti su Argento vivo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

From Broken to Hollywood: Heaven Stellar on Reinvention, Strength & LA Dreams | Ep. 12

Ultime notizie su Argento vivo

Argomenti discussi: Blog | Ragazzi in carcere, il teatro che abbatte i muri. L’esperienza di Puntozero Beccaria - Alley Oop; Dal palco al Quirinale: il teatro che smaschera la cecità del mondo; Il teatro che non ha età: Argento vivo, un corso per attori da oltre 60 anni; Milano, Teatro Franco Parenti: I corpi che non avremo dal 03 al 14 febbraio.

Scenari pagani 28 Non vi accorgerete di nulla: il teatro che mette in crisi l’indifferenzaCasa Babylon Teatro porta in scena uno spettacolo intenso e provocatorio che invita il pubblico a interrogarsi su responsabilità, giustizia e partecipazione civile. agro24.it

Dal palco al Quirinale: il teatro che smaschera la cecità del mondoDa un’Odissea balneare ad Amleto pop, fino a un coro che unisce ciechi, ipovedenti e attori professionisti: la compagnia Berardi/Casolari ha fatto dell’arte uno strumento di inclusione e relazione. Un ... vita.it

Domenica 15 febbraio, al Teatro Astra di Gabicce Mare, andrà in scena la solidarietà non mancare! Grazie al Comune di Gabicce e a Auser, Circolo d'argento Gabicce Mare Tutte le informazioni sulla locandina #teatro #solidarietà #FondazioneANT #antnell facebook