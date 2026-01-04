Pentagon Pizza Index | quando la pizza d’asporto annuncia le crisi internazionali

Il Pentagon Pizza Index analizza come le crisi internazionali influenzino il settore dell’asporto. Dalla guerra fredda alle recenti tensioni con l’Iran e il Venezuela, questa tendenza riflette le connessioni tra eventi geopolitici e le abitudini di consumo. Un quadro che mostra come anche le dinamiche globali possano avere ripercussioni sui momenti quotidiani, come l’ordinazione di una pizza da asporto.

Dalla guerra fredda a quella dei 12 giorni con l’Iran, fino al Venezuela, c’è una storia che prontamente riemerge. È la teoria che vorrebbe l’esistenza di un collegamento tra gli ordini ricevuti dalle pizzerie d’asporto nei dintorni del Pentagono e il verificarsi di crisi internazionali. Gli impiegati del Pentagono, costretti in ufficio fino a tardi, ordinerebbero grandi quantità di pizza a orari improbabili e per questo degni di nota. Da tempo molti reporter americani guardano a questo indice- oggi accessibile tramite il profilo X “Pentagon Pizza Report” – per provare a prevedere crisi e interventi americani su scala globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il sospetto boom notturno di clienti in una pizzeria vicino al Pentagono durante l’attacco in Venezuela; Il numero di ordini di pizza vicino al Pentagono è aumentato.; Venezuela: Aumento clienti in pizzeria vicino al Pentagono dopo l’attentato..

What is the Pentagon Pizza Index? The signal that spiked on Saturday during the U.S. attack on Venezuela - government buildings such as the White House, the Pentagon, and the Department of Defense. en.as.com