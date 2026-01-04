Pentagon Pizza Index | quando la pizza d’asporto annuncia le crisi internazionali
Il Pentagon Pizza Index analizza come le crisi internazionali influenzino il settore dell’asporto. Dalla guerra fredda alle recenti tensioni con l’Iran e il Venezuela, questa tendenza riflette le connessioni tra eventi geopolitici e le abitudini di consumo. Un quadro che mostra come anche le dinamiche globali possano avere ripercussioni sui momenti quotidiani, come l’ordinazione di una pizza da asporto.
Dalla guerra fredda a quella dei 12 giorni con l’Iran, fino al Venezuela, c’è una storia che prontamente riemerge. È la teoria che vorrebbe l’esistenza di un collegamento tra gli ordini ricevuti dalle pizzerie d’asporto nei dintorni del Pentagono e il verificarsi di crisi internazionali. Gli impiegati del Pentagono, costretti in ufficio fino a tardi, ordinerebbero grandi quantità di pizza a orari improbabili e per questo degni di nota. Da tempo molti reporter americani guardano a questo indice- oggi accessibile tramite il profilo X “Pentagon Pizza Report” – per provare a prevedere crisi e interventi americani su scala globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il sospetto boom notturno di clienti in una pizzeria vicino al Pentagono durante l'attacco in Venezuela; Il numero di ordini di pizza vicino al Pentagono è aumentato.
What is the Pentagon Pizza Index? The signal that spiked on Saturday during the U.S. attack on Venezuela
Pizza index of war: Late-night traffic near Pentagon surges again as US strikes Venezuela
Cos'è il Pentagon Pizza Index, l'indice informale che sarebbe in grado di predire le crisi mondiali
Secondo «Pentagon Pizza Report», alle 2:04, proprio nel momento in cui Caracas veniva scossa da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, «Pizzato Pizza» ha visto un picco di persone in arrivo
Che qualcosa di grosso come l'attacco in #Venezuela stesse succedendo alcuni lo hanno evinto perché alle 2 di notte americane c'è stato un picco improvviso di ordinazioni nel delivery di pizza accanto al Pentagono
