World Pizza Day | la festa del piatto che ci fa sentire a casa

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, una giornata dedicata a uno dei piatti più amati e condivisi al mondo. Questa ricorrenza richiama anche la figura di Sant’Antonio Abate, considerato nella tradizione napoletana il patrono dei pizzaioli. Una occasione per riconoscere l’importanza di questa specialità nella cultura italiana e globale, un simbolo di convivialità e tradizione.

Giornata di festa per il piatto che più di ogni altro ci fa sentire a casa. Il World Pizza Day cade il 17 gennaio, data che richiama la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, considerato nella tradizione napoletana il patrono di pizzaioli e fornai. La pizza non è solo una ricetta: è tradizione, identità e condivisione. Pur non essendo ancora riconosciuta a livello istituzionale, questa giornata è entrata nel cuore di moltissimi italiani. La storia racconta di un cibo dalle origini umili, pensato per il popolo e arrivato sulle tavole dell’alta società grazie a Raffaele Esposito, che dedicò la celebre “Margherita” alla regina Margherita di Savoia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

