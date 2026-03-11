A Vimodrone si avvicina il completamento della pista di atletica lunga 280 metri, un intervento che fa parte di un progetto più ampio di miglioramento delle strutture sportive. La pista è ormai quasi pronta e rappresenta una delle opere più attese dalla comunità locale. A breve si procederà anche alla realizzazione della piscina, anch'essa inclusa nei lavori di potenziamento.

Sì alla pista di atletica di 280 metri, a Vimodrone prende forma il progetto di potenziamento delle strutture sportive. Il nuovo impianto, che servirà per allenarsi, si porta in dote la piscina, l’altro grande sogno che la città accarezza da sempre. Vasche per nuotare e che il Comune non era in grado di realizzare. Ma il nuovo centro sportivo in via Ariosto, valore 6-8 milioni, si avvicina. Primo tassello, la vendita del terreno, valore 1,250 milioni "bando in arrivo - conferma il sindaco Dario Veneroni -. Chi acquisterà, dovrà provvedere alla piscina, con l’avanzo potremo cominciare subito la pista". Primo tuffo nel 2027. "Abbiamo rinunciato al project-financing - spiega il primo cittadino - l’accordo pubblico-privato era fuori dalla nostra portata - ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pista di atletica, traguardo più vicino. Poi arriverà anche la piscina: "Le opere più attese dalla gente"

Articoli correlati

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino le più attese, c’è Palmisano14:07 Si sta svolgendo in questo preciso momento il salto in lungo Pentathlon femminile.

Un altro 1-0 da grande squadra e traguardo più vicino. E' un Arezzo d'acciaioLa vittoria contro la Juventus Next Gen regala agli amaranto la quarta vittoria di fila, mentre l'imbattibilità di Venturi sale a 330 minuti.

Una raccolta di contenuti su Pista di atletica traguardo più vicino...

Temi più discussi: Pista di atletica, traguardo più vicino. Poi arriverà anche la piscina: Le opere più attese dalla gente; Vallecrosia, nuova pista di atletica allo Zaccari: tracciate le corsie. Perri: Vicini al completamento; Terminillo, domenica con il pienone per lo sci: il sogno è arrivare fino a Pasquetta; Argento per Samuele Ceccarelli ai campionati italiani indoor di atletica leggera.

Vallecrosia, nuova pista di atletica allo Zaccari: tracciate le corsie. Perri: Vicini al completamentoNella giornata di ieri il sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, ha effettuato un sopralluogo presso il complesso sportivo Raul Zaccari per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazi ... rivieratime.news

Pronto il nuovo campo di atletica da 3 milioni battezzato da Battocletti, con smart track e nuovi impiantiUn traguardo strategico per lo sport maremmano e una scommessa vinta con i fondi del Pnrr. Il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, ha annunciato l’approvazione del certificato ... corrieredimaremma.it

#Garlasco: la criminologa Roberta Bruzzone è convinta che dietro gli audio sulla pista della droga si nasconda una regia. #Quartogrado facebook