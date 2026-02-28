LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Dosso e Iapichino le più attese c’è Palmisano

Alle 14:02 si apre la seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor ad Ancona, con i partecipanti pronti a scendere in pista. Tra gli atleti più attesi ci sono Dosso e Iapichino, mentre c’è anche Palmisano tra i presenti. La diretta seguirà le gare e gli sviluppi in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sugli eventi principali del pomeriggio.

14:07 Si sta svolgendo in questo preciso momento il salto in lungo Pentathlon femminile. Le seguenti sono le partecipanti: 14:02 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Tra poco partiremo con la diretta del secondo giorno dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona. Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica: dopo l'antipasto di ieri pomeriggio con il getto del peso, al PalaCasali di Ancona va in scena la prima giornata effettiva della rassegna tricolore, che si disputa con tre settimane di anticipo rispetto ai Mondiali Indoor. Si preannuncia un sabato particolarmente ricco, avvincente e appassionante, con tanti big del panorama nazionale chiamati a darsi battaglia.