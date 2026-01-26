Un altro 1-0 da grande squadra e traguardo più vicino E' un Arezzo d' acciaio

Con il settimo successo di misura della stagione, l’Arezzo conferma la propria solidità e determinazione. Questa vittoria, più di un semplice risultato, testimonia la crescita di una squadra compatta e affidabile, che si avvicina sempre di più al primo posto. Un segnale importante nel cammino verso gli obiettivi stagionali, con la tranquillità di una leadership consolidata e una prestazione di squadra di alto livello.

La vittoria contro la Juventus Next Gen regala agli amaranto la quarta vittoria di fila, mentre l'imbattibilità di Venturi sale a 330 minuti. Per Tavernelli settimo gol in campionato, il quinto sullo 0-0. La corsa verso la B prosegue Il settimo 1-0 della stagione è molto più di un dato statistico: è la radiografia fedele di un Arezzo che si sta consolidando come capolista. Una squadra consapevole, capace di scegliere come e quando colpire, senza l’ansia di dover strafare né stravincere. Contro la Juventus Next Gen, reduce come gli amaranto da tre successi consecutivi, la prova di forza sta nel punteggio minimo e nel controllo complessivo della gara.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

