Feccia fascista ladri Gli insulti della sinistra al gazebo per il Sì al referendum
Il dibattito sul referendum si fa sempre più infuocato. Legittimo in una democrazia, ma quando si passa alla violenza allora scatta l’allarme. Chi vota Sì è nel mirino: non solo viene accostato a CasaPound, agli imputati e alla massoneria deviata, ma viene anche insultato nel corso di un’iniziativa per sostenere la riforma. E quanto accaduto a Chieri, in provincia di Torino, è il sintomo di come l’intolleranza della sinistra abbia assunto contorni sempre più preoccupanti. Questa mattina, davanti al gazebo divulgativo di Fratelli d’Italia, alcuni ragazzi - “a cui il Comune aveva concesso uno spazio per la vendita di libri” - hanno esposto dei cartelli che contenevano scritte “gravemente offensive”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
È avvilente notare la subdola logica dei NO: se voti SÌ, stai dalla parte dei ladri, contro i magistrati e sei certamente fascista. Se voti NO, invece, sei antifascista e onesto. E sei pure colto, bello, buono e intelligente. Sempre solito metodo che la stragrande magg - facebook.com facebook