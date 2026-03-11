Pilastro | 20 attivisti bloccano il cantiere del Museo

Il 11 marzo 2026, nel quartiere Pilastro di Bologna, una ventina di attivisti ha cercato di impedire l’accesso al cantiere del progetto ‘Futura – Museo dei Bambini e delle Bambine’. I manifestanti si sono posizionati davanti all’ingresso, tentando di bloccare i lavori in corso. La situazione si è verificata questa mattina, coinvolgendo diverse persone e creando tensione sul posto.

Una ventina di attivisti ha tentato oggi, mercoledì 11 marzo 2026, di bloccare fisicamente l’accesso al cantiere del progetto ‘Futura – Museo dei Bambini e delle Bambine’ nel quartiere Pilastro di Bologna. La protesta si è evoluta in una resistenza passiva con i manifestanti seduti davanti alla recinzione, richiedendo l’intervento immediato della polizia che presidia il parco intitolato ai carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini. L’area verde, teatro di ripetuti scontri precedenti dove erano rimasti feriti sia agenti che attivisti, vede ora un cambio di strategia da parte dei protestanti che hanno abbandonato gli assalti alle recinzioni per optare per la disobbedienza civile statica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

