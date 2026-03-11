Nel comune di Ferrara, la frazione di Pilastri si prepara a riattivare il proprio stadio, con un investimento di 80mila euro destinato ai lavori di riqualificazione. Contestualmente, è prevista anche l’asfaltatura di via Farini. Le due iniziative costituiscono gli interventi principali previsti per questa zona, che si concentrano sulla riqualificazione delle strutture sportive e sulla sistemazione delle strade.

Il progetto di riqualificazione del centro sportivo e l’asfaltatura di via Farini rappresentano il fulcro delle nuove iniziative per la frazione di Pilastri, nel comune di Ferrara. L’amministrazione ha presentato i piani al Teatro Nuovo con oltre quaranta cittadini presenti, confermando un intervento da oltre 80 mila euro destinato a mettere a norma gli impianti sportivi e rimuovere l’amianto dalla tettoia esterna. Il sindaco Simone Saletti ha annunciato che, una volta completati i lavori di sicurezza e adeguamento, verrà indetto un bando per affidare la gestione dell’area, con l’obiettivo di riattivare il complesso entro l’estate corrente.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pilastri: 80mila euro per riattivare lo stadio entro

Articoli correlati

"Lo sport sia per tutti". Comune e Manodori, in campo 80mila euroFavorire l’accesso alla pratica sportiva dei bambini e ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche.

Euro 2032, delegazione Uefa in visita allo stadio Franchi: entro luglio la candidaturaFirenze, 17 febbraio 2026 – Giornata importante per quanto riguarda la possibile candidatura della città di Firenze e dello stadio Artemio Franchi...