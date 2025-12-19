Lo sport sia per tutti Comune e Manodori in campo 80mila euro

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo sport sia per tutti". Comune e Manodori, in campo 80mila euro Favorire l'accesso alla pratica sportiva dei bambini e ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche. È l'obiettivo del bando da 80.000 euro (finanziato al 50% da ciascuno dei promotori) lanciato a Reggio da Comune e Fondazione Manodori. L'iniziativa prende le mosse dalla constatazione che le spese per tesseramenti, iscrizioni e attrezzature possono diventare per molte famiglie un ostacolo alla continuità sportiva dei figli. Il bando, aperto da domani fino al 23 gennaio, prevede in dettaglio due linee di intervento: una da 65.000 euro destinata alle associazioni sportive che utilizzeranno i contributi per progetti di pratica sportiva vera e propria, per le spese di iscrizione e tesseramento e per l'acquisto di materiale sportivo da destinare ai minori in difficoltà.

Comune di Reggio e Fondazione Manodori insieme per garantire l’accesso allo sport di bambini e ragazzi in condizioni di fragilità economica - Lo sport è una opportunità di crescita e di inclusione, uno strumento capace di creare comunità e di abbattere le barriere sociali e culturali. sassuolo2000.it

Sport e giovani a Riccione: dal Comune in arrivo 30mila euro - Il Comune di Riccione, nella sua costante azione di promozione del benessere collettivo e in linea con il riconoscimento del valore educativo e sociale dello ... chiamamicitta.it

