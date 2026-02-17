La delegazione dell'Uefa visita lo stadio Franchi a Firenze, perché la città punta a candidarsi per gli Europei del 2032. Nei prossimi mesi, le autorità intendono presentare ufficialmente la candidatura entro luglio. La visita di oggi mira a valutare le condizioni dello stadio e a pianificare i lavori necessari per adeguarlo agli standard richiesti.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Giornata importante per quanto riguarda la possibile candidatura della città di Firenze e dello stadio Artemio Franchi per ospitare le partite degli Europei del 2032. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta una visita delle delegazioni di UEFA e FIGC proprio presso lo stadio Franchi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la candidatura dell’impianto a Euro 2032. La delegazione al Franchi. All’incontro hanno partecipato la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini, la direttrice generale di Palazzo Vecchio Lucia Bartoli, il direttore dei Servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni, i rappresentanti di ACF Fiorentina e i progettisti di Arup, la delegazione UEFA composta da Martin Kallen - CEO at UEFA Events SA, Michele Uva - UEFA Executive Director - Official delegate for EURO 2032 e Andreas Mex Schaer – UEFA Director National Team Football Operations; mentre la delegazione FIGC era composta da Antonio Talarico - Head of International Events; Giovanni Spitaleri – Head of Innovation e Matteo Galdelli - International Events. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Euro 2032, delegazione Uefa in visita allo stadio Franchi: entro luglio la candidatura

Franchi, verifica sui lavori: UEFA e FIGC a Firenze per la candidatura a Euro 2032La UEFA e la FIGC sono a Firenze per controllare i lavori allo stadio Artemio Franchi, che potrebbe ospitare le partite di Euro 2032.

Stadio Maradona, restyling e candidatura Napoli a Euro 2032Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che nei prossimi mesi partiranno i lavori di restyling dello stadio Maradona, mentre la città si prepara ufficialmente a presentare la candidatura per ospitare le gare di Euro 2032, puntando a migliorare gli impianti sportivi e attrarre più eventi internazionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.