Cina innovazione e sostenibilità guidano la crescita nel periodo 2021-2025

La Cina punta forte su innovazione e sostenibilità per far ripartire la sua economia nei prossimi anni. Secondo i dati ufficiali diffusi questa settimana, durante il 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), il Paese ha accelerato la transizione verso un modello di sviluppo più green e tecnologico. I numeri mostrano che il governo cinese sta investendo molto in settori innovativi, cercando di ridurre la dipendenza dai metalli pesanti e di favorire un'economia più pulita. La strada è ancora lunga, ma i segnali sono chiari: Pechino vuole

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’economia cinese ha accelerato la sua transizione verso uno sviluppo guidato dall’innovazione e sostenibile durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), secondo i dati sulle fatture fiscali diffusi mercoledì. Il settore manifatturiero di fascia alta ha registrato una crescita robusta, con i ricavi delle vendite nel settore della produzione di apparecchiature che sono aumentati a un tasso medio annuo del 9,1% negli ultimi cinque anni, secondo i dati dell’Amministrazione fiscale statale. Nel 2025, la produzione di apparecchiature ha rappresentato il 47,7% delle vendite totali del manifatturiero, in aumento di 4,7 punti percentuali rispetto al 2021, ed è stata guidata in particolare da crescite a doppia cifra nella comunicazione informatica e nella produzione di strumentazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Cina Growth Pil italiano in crescita nel terzo trimestre 2025: servizi e investimenti guidano la ripresa Forbes Ceo Awards 2025, premiati i manager che guidano l’Italia dell’innovazione Gli Forbes Ceo Awards 2025 hanno celebrato i manager italiani più innovativi, evidenziando le figure di spicco della leadership nazionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cina Growth Argomenti discussi: Cina, innovazione e sostenibilità guidano la crescita nel periodo 2021-2025; Cina, innovazione e sostenibilità guidano la crescita nel periodo 2021 - 2025; Arriva a Torino Insieme per il futuro delle imprese, roadshow Cdp-Confindustria; Abodi Sedentarietà ridotta, ma non cantiamo vittoria. Cina, innovazione e sostenibilità guidano la crescita nel periodo 2021-2025PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’economia cinese ha accelerato la sua transizione verso uno sviluppo guidato dall’innovazione e sostenibile durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021 ... msn.com Cina: nel 2025, nonostante la guerra dei dazi di Trump, economia cresce del 5%. Pechino punta su qualità, innovazione e sostenibilitàCina: nel 2025 nonostante la guerra dei dazi di Trump economia cresce del 5%. Pechino punta su qualità, innovazione e sostenibilità ... in20righe.it Cina: uno sguardo alla trasformazione a zero emissioni della Cina Da centrale termica a parco dell'innovazione, un ex complesso industriale degli anni '70 nel centro di Pechino è il simbolo della transizione ecologica guidata dalla tecnologia nel Paese. Yu Ji x.com CEO Syngenta: “La Cina sta emergendo come centro chiave per innovazione agricola” DAVOS (SVIZZERA)– L’intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie digitali stanno rimodellando il modo in cui il cibo viene prodotto e, in tal senso, la Cina sta emergendo co - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.