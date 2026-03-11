Pichetto Fratin Controlli anti speculazioni no a decisioni sull' onda del panico

Il ministro dell’Ambiente ha dichiarato che sono in corso controlli per prevenire speculazioni sui mercati energetici e ha precisato che non verranno prese decisioni impulsive dettate dal panico. Ha sottolineato come la situazione attuale sia molto instabile, evidenziando le rapide variazioni nei prezzi del petrolio che si verificano in brevi intervalli di tempo.

ROMA (ITALPRESS) – “ Siamo in una situazione molto instabile, basti guardare le oscillazioni del prezzo del petrolio, che cambia moltissimo nel giro di un quarto d'ora. E' chiaro che mettiamo la massima attenzione a tutto quello che sta accadendo ma questa enorme incertezza ci obbliga a essere solidi e ad agire con grande cautela. Non vogliamo sottovalutare ma neanche terrorizzare”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “Io – prosegue – voglio trasmettere un messaggio tranquillizzante. Ma certo, s e mi chiedete se sono preoccupato, lo sono, soprattutto per queste oscillazioni di prezzo del petrolio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pichetto Fratin “Controlli anti speculazioni, no a decisioni sull'onda del panico” Articoli correlati Leggi anche: Effetto Iran sull’energia, parla Pichetto Fratin: “Fermeremo i rincari ingiustificati. Più gas dall’Africa” Pichetto Fratin: "Attenzione da parte del Governo""Condivido l’attenzione per l’area della Diaccia Botrona, una delle zone umide di valore internazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pichetto Fratin Discussioni sull' argomento Benzina vola a 2 euro, senza motivi. Il governo schiera Mr. Prezzi e fantomatiche tasse agli speculatori (di C. Venuto); Benzina, gas e luce: prezzi aumentati in 48 ore. Il governo mette in campo misure anti-speculazioni. Pichetto Fratin Controlli anti speculazioni, no a decisioni sull'onda del panicoROMA - Siamo in una situazione molto instabile, basti guardare le oscillazioni del prezzo del petrolio, che cambia moltissimo nel giro di un quarto d'ora. È chiaro che mettiamo la massima attenzione ... laprovinciacr.it Volano prezzi dei carburanti, allerta su speculazioni. Pichetto Fratin: Pronti a intervenireSpeculazioni finanziarie sull'energia e sui prezzi dei carburanti. Il rischio innescato dalla crisi Usa-Iran è già realtà e il governo, in allerta, promette di intervenire e attiva le cautele previste ... msn.com Nucleare, Ministro Pichetto Fratin: in Italia entro il 2050 capacità installata tra 8 e 16 GW ...Continua - facebook.com facebook A margine del Vertice sull’Energia nucleare in corso a Parigi, è stato convocato d’urgenza un G7 Energia al quale parteciperà il ministro Pichetto Fratin. x.com