Pichetto Fratin | Attenzione da parte del Governo

Il ministro Pichetto Fratin mette in guardia: il governo presta attenzione alle zone umide come la Diaccia Botrona. In un suo intervento, ha sottolineato l’interesse per questa area di grande valore naturale, senza però entrare troppo nei dettagli sui prossimi passi. Si sa che il governo vuole tutelare il patrimonio ambientale, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. La comunità locale aspetta con attenzione gli sviluppi, mentre le associazioni ambientaliste chiedono di mantenere alta l’attenzione sulla protezione di questa zona.

"Condivido l'attenzione per l'area della Diaccia Botrona, una delle zone umide di valore internazionale. Le zone umide sono ambienti che forniscono una grande quantità di servizi ecosistemici; elementi chiave per la tutela della risorsa idrica. La loro importanza nel ciclo dell'acqua rende imprescindibile l'azione di tutela e ripristino". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (nella foto), in un videomessaggio inviato all'evento organizzato da Anbi. "Dobbiamo integrare le misure previste nei piani di gestione con quelle misure di conservazione di siti Natura 2000 e di loro gestione, quindi di aree protette, zone Ramsar, per una salvaguardia che sia attenta e coordinata – ha proseguito –.

