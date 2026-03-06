Il ministro dell’energia ha annunciato che l’Italia fermerà i rincari ingiustificati dei prezzi dell’energia, puntando anche ad aumentare le forniture di gas dall’Africa. Ha sottolineato che la crisi del 2022 ha influenzato la sicurezza energetica nazionale e ha confermato l’attivazione di un monitoraggio completo per individuare eventuali comportamenti scorretti nel settore.

“L’eredità della crisi del 2022 è oggi la nostra sicurezza energetica. Abbiamo attivato un monitoraggio a tutto campo per rilevare i comportamenti scorretti. Si tratta di fermare i rincari ingiustificati”. Lo dice, in un’intervista a Il Messaggero, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Lo stop della produzione del Qatar – aggiunge – comporta proprio questo, che al di là della piccola quota di fornitura all’Italia, circa il 9% dei nostri consumi annuali, fa venir meno il 20% del gas a livello mondiale e non sappiamo per quanto tempo. Si stanno muovendo tutti a caccia del gas mancante, vero. E questo ha effetti importanti sui prezzi come abbiamo visto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto Iran sull’energia, parla Pichetto Fratin: “Fermeremo i rincari ingiustificati. Più gas dall’Africa”

Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia""Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda...

Medio Oriente, Pichetto Fratin rassicura sul gas: «Siamo il Paese con il più alto stoccaggio d’Europa»«Ieri abbiamo fatto un punto della situazione rispetto a cosa sta succedendo in Medio Oriente, con una valutazione sulla sicurezza e sulla quantità...

Aggiornamenti e notizie su Effetto Iran.

Temi più discussi: Effetto guerra, schizza il prezzo del gas: ecco gli effetti sulle bollette; Petrolio e gas, perché l'effetto choc della guerra con l'Iran può essere per Putin un'occasione d'oro; Iran, ombre e luci a Piazza Affari: scivolano tutti, eccetto difesa ed energia; Guerra in Medio Oriente, è vero che l'Italia ha gli stoccaggi di gas più alti in Ue?.

Aumento prezzi benzina e bollette 2026: gli effetti della crisi in Iran. Tutti i rincariL’escalation di tensioni in Medio Oriente e lo scenario internazionale legato alla crisi in Iran rischiano di avere ripercussioni pesanti anche sull’economia italiana. quotidianodipuglia.it

Mercati in altalena e prezzi del gas alle stelle: l’effetto guerra in Iran sull’Italia e sulle borse globaliRimbalzi e frenate: ecco qual è il clima che si respira nelle piazze finanziarie mondiali. Oggi, a ruoli invertiti, le borse asiatiche hanno recuperato terreno dopo il tonfo di ieri, mentre quelle ... tg.la7.it

Iran, l'effetto della guerra sul costo del carburante: le ripercussioni per Trump x.com

Tutto il mondo reagisce alla guerra in Iran. Ma solo a parole. Scopri di più, ascolta l'ultima puntata di Effetto mondo cliccando sul link: https://tinyurl.com/yhdvh3v9 - facebook.com facebook