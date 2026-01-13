Sepolcro di Don Pedro di Toledo e Basilica Reale pontificia di San Francesco di Paola | Percorso nei segreti Esoterici
L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS propone un percorso alla scoperta del Sepolcro di Don Pedro di Toledo e della Basilica Reale pontificia di San Francesco di Paola. Esploreremo gli aspetti nascosti e i simbolismi esoterici presenti in questi monumenti di Napoli, offrendo una lettura attenta e rispettosa del patrimonio storico e spirituale della città. Un itinerario che invita alla riflessione e alla scoperta degli aspetti più profondi e meno conosciuti di queste importanti testimonianze.
L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS presenta un nuovo ed entusiasmante percorso esoterico in una Napoli che è sempre stata una città dai mille volti, e tra questi di certo non mancano anche quelli più oscuri e segreti. Un cammino alla scoperta di luoghi sacri che custodiscono antichi saperi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
