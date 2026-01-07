Neve e pioggia non fermano la Befana | l' emozionante discesa dal campanile della basilica di San Francesco - VIDEO

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche di neve e pioggia, la Befana dei Vigili del Fuoco ha portato avanti la sua tradizionale discesa dal campanile della basilica di San Francesco in occasione dell’Epifania. Un momento che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare un simbolo di dedizione e tradizione per la comunità. Di seguito, il video dell’evento.

La copiosa nevicata e poi la pioggia non hanno fermato la Befana dei Vigili del Fuoco, protagonista di una emozionante discesa in piazza San Francesco nel giorno dell'Epifania. Presentatore d'eccezione il Clown Billo che ha inscenato una divertente gag mandando i pompieri in soccorso della.

