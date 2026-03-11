Piano sosta La Pigna | La Giunta dice no a nuove agevolazioni Conseguenze che peseranno sulle famiglie

Durante la seduta del Consiglio comunale di martedì, si è parlato di nuove regole sulla sosta e sugli accessi al centro storico. La Giunta ha deciso di non introdurre ulteriori agevolazioni, scelta che avrà ripercussioni sulle famiglie che frequentano l’area. La discussione ha coinvolto vari consiglieri, senza che siano state prese decisioni definitive in merito.