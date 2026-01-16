La Pigna sul nuovo piano della sosta | Aumenti solo per fare cassa Divieti per auto elettriche? Contro la legge

La Pigna sul nuovo piano della sosta evidenzia aumenti tariffari ritenuti ingiustificati e restrizioni che, secondo alcuni, potrebbero essere illegali, come i divieti per auto ibride ed elettriche. La questione solleva dubbi sulla legittimità di alcune decisioni e sulla loro reale motivazione, con particolare attenzione alle politiche di gestione del traffico e delle tariffe. Un approfondimento necessario per comprendere le implicazioni di queste scelte.

Aumenti delle tariffe ingiustificati, divieti per auto ibride ed elettriche fuori legge e dubbi su altri tipi di permessi. Sono queste le principali critiche che la lista La Pigna muove contro il nuovo piano della sosta promosso dalla Giunta Barattoni. Per la lista civica rappresentata in.

