Multe sì ma agevolazioni per la sosta no per 10 famiglie di via De Sanctis Presutti Pd | Una discriminazione inaccettabile

Dieci famiglie di via De Sanctis a Presutti si trovano di fronte a una realtà che fa discutere. Mentre altre zone del centro ottengono sconti e agevolazioni sulla sosta, queste famiglie devono pagare senza possibilità di sconti e si ritrovano spesso a ricevere multe. Una situazione che molti giudicano ingiusta, considerando che vivono in pieno centro e dovrebbero avere gli stessi diritti degli altri residenti. La loro protesta cresce, chiedono un’equità che finora è mancata.

Vivere in centro e non usufruire di nessuna agevolazione per il parcheggio a differenza di chi risiede nelle vie limitrofe con l’aggravante di trovarsi spesso con multe da pagare. Questa la “discriminazione”, come la definisce il consigliere Pd Marco Presutti, che si troverebbero a vivere 10 famiglie che abitano in via De Sanctis. Grave, denuncia, che si trattino i cittadini come se fossero di “serie A” e di “serie B”. Per questo ha deciso di portare il caso in consiglio comunale attraverso una interrogazione urgente con chiede di avere chiarimenti sul perché di questa differenziazione, ma soprattutto di rimediare a quella che non sarebbe altro che un’ingiustizia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il nuovo piano sosta ha suscitato polemiche tra i cittadini e le opposizioni.

