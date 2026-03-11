Piano sosta dibattito infuocato | È mancata la discussione La giunta | Tutto legittimo

Ieri a Palazzo Merlato si è svolto un acceso dibattito sul piano sosta e parcheggi, con alcuni presenti che hanno criticato la mancanza di confronto sulla proposta. La giunta ha invece ribadito che tutte le procedure sono state rispettate e che il piano è legittimo. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e cittadini, evidenziando le diverse opinioni sul tema.

Piano sosta e parcheggi ieri sono stati protagonisti a Palazzo Merlato. L'amministrazione ha annunciato infatti l'approvazione, da parte della giunta, dell'integrazione al contratto con Azimut per la gestione della sosta del parcheggio di via Beatrice Alighieri che sarà ampliato grazie alla sopraelevazione. Verranno realizzati 52 nuovi posti auto, che si aggiungeranno ai 77 esistenti, portando il totale a 129. L'attuale sistema di gestione con parcometro verrà sostituito da un sistema di accesso e uscita mediante lettura ottica della targa e il costo dell'intervento è stimato in 1,4 milioni di euro. "Garantire una migliore e più completa offerta di aree di sosta – ha spiegato l'amministrazione – in prossimità del centro storico, anche attraverso la realizzazione di parcheggi multipiano, è uno dei nostri obiettivi prioritari".