Tariffe più basse e navette circolari l' opposizione sfida la Giunta | Proposte alternative serie per il piano sosta

La polemica sulla gestione del traffico nel centro della città si fa sempre più accesa. L’opposizione critica la Giunta, chiedendo soluzioni più serie ai problemi di sosta e mobilità. Propongono tariffe più basse e l’introduzione di navette circolari per facilitare gli spostamenti dei cittadini, mentre la Giunta conferma le tariffe attuali e le regole della Ztl. La discussione resta aperta, con le parti divise su come migliorare davvero il servizio.

Un adeguamento delle tariffe, la conferma delle attuali regole per la Ztl e l’implementazione di un sistema di navette circolari per il centro. La gestione della sosta e della mobilità a Ravenna si trasforma in un terreno di scontro frontale tra l'amministrazione e l’opposizione di centrodestra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Comune di San Benedetto del Tronto si prepara a discutere le tariffe della raccolta rifiuti per il 2026.

