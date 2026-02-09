Cabina di regia maltempo Schifani | Pronti nuovi interventi per i cittadini

Il governo regionale si prepara a intervenire di nuovo per aiutare i cittadini colpiti dal maltempo e dalla frana di Niscemi. Il presidente Schifani ha confermato che sono pronti nuovi interventi per affrontare le emergenze e sostenere le zone più colpite in Sicilia. La cabina di regia sta lavorando senza sosta per coordinare le risposte più rapide possibili.

Prosegue il lavoro del governo regionale per fronteggiare le conseguenze della frana di Niscemi e del maltempo che ha colpito le coste siciliane. Come ogni lunedì, si è riunita la cabina di regia istituita dal presidente Renato Schifani, alla quale hanno partecipato i dipartimenti regionali.

