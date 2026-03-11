Il piano di via Clementi è al centro di un dibattito tra residenti e amministrazione comunale, che si concentrano sulla richiesta di aumentare le aree verdi nel quartiere. I cittadini chiedono che siano rispettate le compensazioni ambientali e che l'edilizia convenzionata rimanga accessibile a giovani coppie e studenti. La discussione riguarda anche la possibilità di mantenere il verde esistente e integrarlo con nuove iniziative di riqualificazione.

Compensazioni, lasciando il verde nel quartiere, ed edilizia convenzionata alla portata di giovani coppie e studenti. Queste le osservazioni del Coordinamento dei comitati di quartiere al piano attuativo, approvato dalla giunta il 27 gennaio, che permette di costruire nell’area libera di via ClementiZandona. I cittadini spiegano che nel rione Cazzaniga, nel Pgt del 2017, le aree verdi e libere erano 5. "Ma con una precisione chirurgica vengono edificate con piani attuativi o con permessi di costruire più o meno convenzionati", dicono gli attivisti. Nel corso degli anni sono stati approvati o sono in fase di approvazione i progetti in via Mascagni, in via Boito, in via Perosi, in via Clementi (parte nord) e in via Ponchielli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano di via Clementi sotto accusa: "Vogliamo più verde nel quartiere"

Articoli correlati

Var nel caos, arbitri sotto accusa: Rocchi non è più un caso, è il sistema che è “rotto”Con il caso Bastoni il tema Var e degli arbitraggi sempre più discutibili torna al centro del dibattito calcistico italiano.

Leggi anche: Ender orchestra un nuovo piano, Y?ld?z finisce sotto accusa e la famiglia Argun affronta una tragedia

A designated driver spends night with abstinent CEO, who falls for her and proposes with billions

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piano di via Clementi sotto accusa...

Discussioni sull' argomento Piano di via Clementi sotto accusa: Vogliamo più verde nel quartiere; Lavis piange Romano Donati, testimone di una comunità; Prima/Vera Contemporanea: il concerto del pianista Emanuele Pino apre la rassegna di Curva Minore; L’ex modella Sara Capriotti, vive e lavora a Dubai: Esplosioni mentre ero al parco. Ho temuto per il mio bambino.

Ma è possibile che la “rambla” di Pietralata inaugurata non più di 9 mesi fa non abbia un piano di manutenzione facebook

10/3/26. Cavarzere. Arriva un milione dalla Regione per completamento della sinistra Adige. Il sindaco annuncia un ulteriore intervento sulla viabilità cittadina: con l'avanzo di amministrazione(alcune centinaia di migliaia di €)piano di asfaltature in diverse stra x.com