Ender orchestra un nuovo piano, mentre Yildiz viene messa sotto accusa e la famiglia Argun si trova ad affrontare una tragedia. Dopo mesi di programmazione pomeridiana, Forbidden Fruit debutta in prima serata su Canale 5, offrendo agli spettatori una nuova opportunità di seguire le vicende dei personaggi. Una trama complessa e coinvolgente si svela, arricchendo l’offerta televisiva serale della rete.

D opo mesi di messa in onda pomeridiana, da oggi Forbidden Fruit arriva anche in prima serata su Canale 5. Stasera, giovedì 8 gennaio, alle 21:20 o poco più, avrà il compito di arginare la concorrenza che su Rai 1 ha il volto di Raoul Bova, protagonista di Don Matteo 15. In onda in Turchia dal 2018 al 2023 per sei stagioni, F orbidden Fruit in Italia ha preso il via il 30 giugno 2025. E racconta la storia di due sorelle molto diverse, Zeynep e Y?ld?z Y?lmaz, in un mondo fatto di matrimoni di convenienza, vendette studiate a tavolino e relazioni pericolose nell’alta società di Istanbul. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Due sorelle, due progetti di vita nell’alta società di Istanbul: su Canale 5 inizia “Forbidden fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 8 gennaio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ender orchestra un nuovo piano, Y?ld?z finisce sotto accusa e la famiglia Argun affronta una tragedia

