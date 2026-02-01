Il consiglio comunale di Barga ha dato il via libera al piano operativo intercomunale, dopo aver esaminato e risposto alle ottanta osservazioni arrivate da altri comuni. Ora si attende solo l’approvazione finale, che potrebbe arrivare a breve.

BARGA Il consiglio comunale di Barga ieri ha ratificato l’esame e le controdeduzioni alle osservazioni del Piano operativo intercomunale dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia e Pescaglia: uno degli ultimi passaggi verso l’approvazione definitiva. Questo passaggio prevedeva appunto l’esame alle osservazioni che entro il mese di ottobre sono state presentate a questo strumento urbanistico. Come rende noto l’assessore all’urbanistica del comune di Barga, Marco Bonini, insieme alla sindaca Caterina Campani (foto), le osservazioni presentate dai cittadini del comune di Barga sono state in tutto 80 e nel consiglio comunale di Barga si è deliberato in particolare, una per una, proprio su queste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano operativo intercomunale. Via libera del consiglio di Barga dopo le (ottanta) osservazioni

Il Comune di Cortona invita i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla discussione delle osservazioni sul nuovo Piano Operativo recentemente adottato.

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, è stata approvata la proposta di adozione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina.

