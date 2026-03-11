Lioni | nuovo piano emergenze tecnologia e rete

Il Comune di Lioni sta per presentare un nuovo modello operativo intercomunale per la gestione delle emergenze, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del territorio attraverso l'innovazione tecnologica e la cooperazione territoriale. L'incontro pubblico si terrà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17:30 nella Sala consiliare, dove istituzioni, tecnici e cittadini valuteranno insieme il piano aggiornato. Questa iniziativa non è una semplice riunione burocratica, ma rappresenta un cambio di passo nella protezione civile locale. La presenza di esperti come Michele Grimaldi dell'Università di Salerno e di rappresentanti istituzionali quali Rosanna Repole della Città dell'Alta Irpinia segnala che la sicurezza non può essere gestita in isolamento.