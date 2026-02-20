Storie note visioni | Il mistero della bellezza conversazione alla Rosso Tiziano
Il 26 febbraio alle 17,30 alla Galleria Rosso Tiziano di Piacenza si svolge l’incontro
Giovedì 26 febbraio alle ore 17,30 alla Galleria Rosso Tiziano, via Taverna 41 – Piacenza, appuntamento con l’incontro "Storie, note, visioni: Il mistero della bellezza" - 1° evento de "I giovedì della Rosso Tiziano".Conversazione con:- Paolo Baldini, giornalista, autore del romanzo Hotel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Il Trianon Viviani con la seconda parte di stagione tra memoria, note e nuove visioni
Leggi anche: Il grande Natale di Sky Cinema e NOW: prime visioni, saghe cult e storie per tutta la famigliaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Firenze, trovata una copia dell’Almagesto di Tolomeo con le note di Galileo: perché è una svolta per la storia della scienza.
Avellino, il Fenestrelle si racconta: storie, racconti e nuove visioni urbane per la città di domaniLegambiente Avellino organizza l'incontro Storie e racconti sul Fenestrelle: appuntamento per il 25 febbraio alle 18 presso il Caffè Hope (nei pressi di Piazza del Popolo ad Avellino, in Via Episcop ... corriereirpinia.it
GUIDA TREND Storie e Visioni: il futuro dell’umanità in cinque temi chiave con Il Sole 24 OrePer celebrare il 160° anniversario, Il Sole 24 Ore lancia una sfida al tempo con un salto di altri 160 anni. La GUIDA TREND Storie e Visioni, in uscita il 31 dicembre con Il Sole 24 Ore, è divisa in ... ilsole24ore.com
Entra nel mistero della bellezza giov 26 alla Galleria Rosso Tiziano a Piacenza conversazione con @pabaldini #HotelRapsodia #OLIGOEditore, il pittore #Armodio e la violinista #MaddalenaScagnelli, modera #TizianaPisati #HotelRapsodia è in li x.com
Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Tiziano Ferro" con "Rosso Relativo" dal disco "Rosso Relativo" (EMI,NiSa) del 2001 Su Radio Nonsolosuoni è tempo di raccontarvi la straordinaria storia di un talento italiano che ha conquistato il cuore di milioni - facebook.com facebook