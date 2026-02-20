Storie note visioni | Il mistero della bellezza conversazione alla Rosso Tiziano

Giovedì 26 febbraio alle ore 17,30 alla Galleria Rosso Tiziano, via Taverna 41 – Piacenza, appuntamento con l’incontro "Storie, note, visioni: Il mistero della bellezza" - 1° evento de "I giovedì della Rosso Tiziano".Conversazione con:- Paolo Baldini, giornalista, autore del romanzo Hotel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Il Trianon Viviani con la seconda parte di stagione tra memoria, note e nuove visioni

Leggi anche: Il grande Natale di Sky Cinema e NOW: prime visioni, saghe cult e storie per tutta la famiglia

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Firenze, trovata una copia dell’Almagesto di Tolomeo con le note di Galileo: perché è una svolta per la storia della scienza.

Avellino, il Fenestrelle si racconta: storie, racconti e nuove visioni urbane per la città di domaniLegambiente Avellino organizza l'incontro Storie e racconti sul Fenestrelle: appuntamento per il 25 febbraio alle 18 presso il Caffè Hope (nei pressi di Piazza del Popolo ad Avellino, in Via Episcop ... corriereirpinia.it

GUIDA TREND Storie e Visioni: il futuro dell’umanità in cinque temi chiave con Il Sole 24 OrePer celebrare il 160° anniversario, Il Sole 24 Ore lancia una sfida al tempo con un salto di altri 160 anni. La GUIDA TREND Storie e Visioni, in uscita il 31 dicembre con Il Sole 24 Ore, è divisa in ... ilsole24ore.com

Entra nel mistero della bellezza giov 26 alla Galleria Rosso Tiziano a Piacenza conversazione con @pabaldini #HotelRapsodia #OLIGOEditore, il pittore #Armodio e la violinista #MaddalenaScagnelli, modera #TizianaPisati #HotelRapsodia è in li x.com

Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Tiziano Ferro" con "Rosso Relativo" dal disco "Rosso Relativo" (EMI,NiSa) del 2001 Su Radio Nonsolosuoni è tempo di raccontarvi la straordinaria storia di un talento italiano che ha conquistato il cuore di milioni - facebook.com facebook