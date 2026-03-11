Iran Aie sblocca 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche I numeri la lotta agli aumenti e cosa cambia adesso

L'Agenzia internazionale dell'energia ha deciso all'unanimità di rilasciare 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche di Iran e altri paesi membri. La misura mira a contrastare gli aumenti dei prezzi del greggio e a stabilizzare il mercato energetico globale. La decisione riguarda tutti i 32 paesi membri dell'Aie e avviene in un momento di tensioni nel settore petrolifero internazionale.

I 32 Paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso all'unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di petrolio provenienti dalle riserve strategiche, con l'obiettivo di stabilizzare i mercati energetici colpiti dalle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato la stessa Agenzia, sottolineando che si tratta di un intervento senza precedenti per dimensioni, più che doppio rispetto ai 182 milioni di barili rilasciati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Le tempistiche di distribuzione Il petrolio sarà distribuito secondo tempistiche differenziate, adattate alle esigenze dei singoli Stati membri, e l'operazione sarà affiancata da ulteriori misure straordinarie adottate da alcuni governi.