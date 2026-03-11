Petrolio giù con rilascio riserve strategiche da AIE e Paesi G7

Il prezzo del petrolio si mantiene sotto i 90 dollari al barile sulle piazze internazionali. La quotazione si stabilizza grazie al rilascio di riserve strategiche da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia e dei Paesi del G7. La decisione è stata presa per contenere i prezzi e affrontare le tensioni nel mercato energetico globale. Nessun altro evento specifico viene riportato in questa fase.

Il petrolio si conferma entro il tetto dei 90 dollari al barile sulle piazze internazionali, dopo che diversi Paesi del G7 e l’ Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) hanno aperto alla possibilità di rilascio delle riserve strategiche per coprire il deficit di offerta dal Golfo, stimato in circa 15 milioni di barili al giorno, creato dal blocco dello stretto di Hormuz. Così il Brent scambia sul filo dei 90 dollari, dopo aver toccato un minimo di 87 dollari questa mattina, mentre il WTI statunitense tratta attorno agli 86 dollari al barile, rispetto ad un minimo di 83 USD. Quotazioni ben lontane ai picchi di 119-120 dollari toccati dalle due qualità di greggio nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

