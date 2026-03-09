Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, mostrando i effetti della guerra sui mercati globali. Le borse europee e asiatiche aprono in forte calo, mentre l’Europa apre in rosso. Nel frattempo, il G7 si riunisce per discutere sul rilascio delle riserve strategiche. Questi eventi segnano un inizio di giornata caratterizzato da tensioni sui mercati internazionali.

Piazza Affari in forte calo, bufera anche sulle borse asiatiche. E il gas è ai massimi dal 2022. Spinta della guerra sul dollaro e l'oro come beni rifugio Secondo quanto riportato dal Financial Times, i ministri delle finanze del G7 discuteranno oggi di un rilascio congiunto di petrolio dalle riserve di emergenza, coordinato dall'Agenzia internazionale per l'energia. Secondo il quotidiano tre paesi del G7, tra cui gli Stati Uniti, avrebbero espresso parere favorevole in quanto la guerra tra Usa Israele e Iran ha fatto impennare i prezzi del greggio. Secondo il quotidiano tre paesi, fra cui gli Stati Uniti, sarebbero già d'accordo con la decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il petrolio oltre i 100 dollari. L'Europa apre in rosso. E il G7 discute sul rilascio delle riserve strategiche

