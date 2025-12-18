La Bce lascia i tassi invariati e alza le stime di crescita del Pil

La Bce ha deciso di mantenere i tassi invariati al 2% durante la sua riunione a Francoforte, mentre ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil. Una decisione che riflette un equilibrio tra il monitoraggio dell’economia e la volontà di sostenere la ripresa europea. Le nuove proiezioni indicano un outlook più positivo, suscitando attenzione tra gli operatori e i mercati finanziari.

© Quotidiano.net - La Bce lascia i tassi invariati e alza le stime di crescita del Pil Bruxelles, 18 dicembre 2025 – La Banca centrale europea (Bce), nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. Lo comunica la Bce, che mantiene i tassi al 2% senza modifiche rispetto lo scorso giugno, dopo averli ridotti di due punti percentuali con otto tagli in un anno. Le stime del Pil. La Bce ha inoltre alzato le stime di crescita del Pil dell'eurozona all'1,4% nel 2025, all'1,2% nel 2026 e all'1,4% nel 2027, livello sul quale dovrebbe mantenersi nel 2028. A settembre le attese dello staff dell'eurosistema erano per una crescita in media dell'1,2% nel 2025, dell'1% nel 2026 e dell'1,3% nel 2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati e alza stime per la crescita Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La BCE ridurrà i tassi di interesse a dicembre?; BCE: la nostra previsione sui tassi in vista della riunione del 18 dicembre; Bce, tassi fermi e linea dura: la neutralità come scelta politica per l’ultima riunione dell’anno; Bce: tassi fermi e nervi tesi, la narrativa del mercato inizia a incrinarsi. La Bce frena ancora e lascia i tassi invariati al 2%. Ma Francoforte intravede segnali di crescita: alzate le stime per il 2025 - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it

Bce: Consiglio direttivo lascia i tassi di interesse invariati - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. rainews.it

Bce lascia tassi invariati al 2%: "Approccio guidato da dati" - Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce: 2% sui depositi, 2,15% sui rifinanziamenti principali e 2,40% sui prestiti marginali al ... adnkronos.com

++Norvegia, la Banca centrale lascia i tassi invariati al 4%. "Le prospettive sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del prossimo anno", scrive l'istituto++ x.com

La BCE lascia i tassi invariati. Cosa significa per chi vuole vendere casa nel 2025 La riunione di oggi conferma una linea prudente: i tassi restano fermi, ma il board ha aperto alla possibilità di un allentamento nella prima metà del prossimo anno. Per il merca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.