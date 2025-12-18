Bce lascia tassi fermi e alza stime Pil

La Banca centrale europea conferma la stabilità dei tassi di interesse, mantenendo il tasso sui depositi al 2% e i tassi di rifinanziamento invariati rispettivamente al 2,15% e al 2,40%. Nel contempo, le stime sul PIL sono state riviste al rialzo, indicando una maggiore fiducia nell’economia dell’Eurozona. Un segnale di prudenza e ottimismo che influenzerà le decisioni di mercato e le strategie finanziarie nei prossimi mesi.

14.45 La Banca centrale europea lascia il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%,quello sui prestiti marginali al 2,40%. Lo comunica la Bce,che mantiene quindi il costo del denaro al livello dello scorso giugno,dopo averlo ridotto di due punti percentuali con otto tagli in un anno. "L'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine", afferma la Bce. Riviste al rialzo le stime sulla crescita nell'area euro:nel 2025 +1,4%,nel 2026 +1,2%,in 2027 +1,4%.

